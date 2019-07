India: ministro Esteri, Pakistan non ha ancora fatto nulla per arginare il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha sottolineato con insistenza la questione del terrorismo oltrefrontiera, incluso il finanziamento di secessionisti e di attività di terrorismo nel Jammu e Kashmir, ma Islamabad non ha ancora fatto niente a riguardo. Lo ha dichiarato oggi il ministro per gli Affari Esteri Vellamvelly Muraleedhran in una risposta scritta ad un'interrogazione alla Camera alta del parlamento. Il ministro ha dichiarato che il Pakistan è stato invitato a rispettare il suo impegno di non lasciare che territori sotto il suo controllo vengano utilizzati per alcun tipo di terrorismo contro l'India e a prendere misure credibili, verificabili e irreversibili per risolvere la questione. Il Pakistan deve ancora dimostrare di aver intrapreso queste misure. "Il governo indiano ha costantemente portato la questione del terrorismo all'attenzione del Pakistan attraverso canali diplomatici", ha detto Muraleedhran. Il ministro ha aggiunto che il governo indiano desidera avere relazioni da vicini con il Pakistan e intende affrontare tutte le questioni in sospeso bilateralmente e pacificamente in accordo con l'Accordo di Shimla e la Dichiarazione di Lahore. "Tuttavia, un dialogo significativo può avere luogo solo in un'atmosfera priva di terrore, ostilità e violenza", ha detto Muraleedhran. L'onere di creare quest'atmosfera è del Pakistan, ha concluso il ministro. (Inn)