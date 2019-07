Speciale difesa: Sri Lanka, direttore indagini, nessuna prova che collega Stato islamico ad attacchi di Pasqua

- Non c'è nessuna prova schiacciante che colleghi i terroristi dello Stato Islamico (Is) agli attacchi di Pasqua in Sri Lanka. Lo ha reso noto il direttore del dipartimento di indagini criminali di Colombo Ravi Seneviratne, affermando che le investigazioni condotte finora non hanno rivelato "collegamenti diretti" con il Califfato. Il massacro perpetrato in tre chiese e in tre hotel di lusso nella capitale è costato 263 vite e 600 persone sono rimaste ferite, prevalentemente fedeli cristiani. La rivelazione di Seneviratne, che è anche direttore del dipartimento di indagini terroristiche, ha complicato ulteriormente le indagini. Due giorni dopo gli attacchi, militanti di Is hanno pubblicato un video su Amaq, la pagina ufficiale del gruppo, rivendicando i massacri. Tuttavia, le autorità di Colombo hanno sempre sostenuto che la responsabilità sia di due gruppi islamici locali (National Thowheed Jamath e Jamaat-ul-Mujahideen) che sarebbero affiliati con poteri stranieri. Secondo Seneviratne, non ci sono collegamenti ovvi con il Califfato, ma"coloro che hanno condotto gli attacchi hanno diffuso l'ideologia dello Stato Islamico, quindi si può dire che gli attacchi sono stati ispirati da Is". In seguito agli attacchi è emersa la presenza di diversi gruppi legati all'Islam radicale, specialmente nell'area di Batticaloa, dove si trova la Zion Church (protestante evangelica), una delle tre chiese colpite. La Chiesa Cattolica dello Sri Lanka, e in particolare il suo leader Cardinale Malcolm Ranjith, arcivescovo di Colombo, hanno condannato i massacri e il silenzio dei poteri occidentali che supportano i paesi che sponsorizzano il terrorismo. Allo stesso tempo, il Cardinale ha sottolineato che "la colpa non è delle religioni", e che perciò la responsabilità di un gesto compiuto da alcuni estremisti non può ricadere su tutti coloro che professano la stessa fede. (Fim)