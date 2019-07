Speciale difesa: avviato a Baghdad nuovo percorso addestrativo reparti della Energy Police

- Nelle settimane scorse, la “Police Task Force-Iraq”, unità a guida italiana composta da personale dell’Arma dei Carabinieri inserita nell’operazione Inherent Resolve con il compito di incrementare le capacità operative delle forze di Polizia irachene e curde per il contrasto di Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico in Iraq e nel Levante), ha avviato a Baghdad un nuovo percorso addestrativo a favore di reparti della Energy Police. Lo riferisce un articolo sul sito del ministero della Difesa. Il corso, rappresenta un’importante offerta formativa a favore delle Forze di Polizia irachene dedicate al controllo ed alla sicurezza di tutte le infrastrutture preposte alla fornitura di energia del paese, quali ad esempio impianti di estrazione e relative principali arterie di conduttura del greggio ovvero centrali elettriche e reti di trasmissione, ritenuti siti sensibili in quanto potenziali obiettivi di organizzazioni terroristiche come Daesh. Ad oggi, la Police Task Force ha addestrato oltre 30.000 membri delle forze di Polizia irachene e della regione autonoma del Kurdistan mediante corsi basici e avanzati, alcuni dei quali focalizzati ad addestrare i futuri istruttori iracheni che hanno raggiunto il numero di 450 unità. L’offerta formativa è estremamente ampia e vede tra i principali corsi quelli di: controllo del territorio, tecniche di polizia, gestione dell’ordine pubblico, protezione dei beni culturali, minaccia derivante dagli ordigni esplosivi, primo soccorso e polizia di prossimità. La Police Task Force-Iraq è protagonista anche nell’addestramento collettivo, garantendo la formazione di unità del livello di Battaglione per una media di circa 300 poliziotti. Tale metodologia permette di formare in maniera omogenea gli appartenenti ad uno stesso reparto, potendo orientare l’addestramento in maniera opportuna, a seconda delle specifiche esigenze. La Police Task Force, operante in Iraq dal giugno 2015, è oggi composta da 136 Carabinieri impiegati a Baghdad, Al Taqaddum ed Erbil, 4 militari dell’Esercito Italiano, che seguono i corsi in materia di lotta agli ordigni esplosivi improvvisati, e altri 3 militari appartenenti all’Esercito e all’Aeronautica Militare, deputati alla gestione del traffico aereo nazionale su Baghdad. L’organico è completato da 26 colleghi provenienti dalle forze di Polizia civili e militari di Canada, Finlandia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Il costante impegno italiano in Iraq a supporto dell’addestramento delle forze di sicurezza del paese è unanimemente riconosciuto e apprezzato sia da parte delle autorità civili e militari irachene e curde sia in ambito della Coalizione anti-Daesh. (Com)