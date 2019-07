Speciale difesa: Tunisia, morte Essebsi, in corso riunione urgente tra Chahed ed Ennaceur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il decesso del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, è in corso in Tunisia una riunione urgente tra il premier Youssef Chahed e il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Mohammed Ennaceur. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, secondo cui l’incontro si svolge nella sede del parlamento monocamerale tunisino. Probabile che la riunione verta sui prossimi sviluppi: la Costituzione prevede che le funzioni di capo dello Stato passino ora al presidente dell’Arp. L’articolo 84 della Costituzione in vigore dal 2014, infatti, stabilisce che in caso di decesso del presidente della Repubblica, "la Corte costituzionale si riunisce (...) e informa il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo che è senza indugi investito delle funzioni di presidente della Repubblica ad interim per un periodo che va da un minimo di 45 giorni a un massimo di 90 giorni". Al momento le prossime elezioni presidenziali sono in programma per il prossimo 17 novembre ed è possibile che sia necessario anticipare la consultazione per evitare un periodo di vuoto istituzionale. Altra incognita è legata all'assenza di una Corte costituzionale operativa, dal momento che finora il parlamento non è riuscito ad approvare i quattro giudici di sua nomina. (Tut)