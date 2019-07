Speciale difesa: Turchia, completata consegna primo lotto sistema anti-missile S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto di sistemi di difesa S-400 russi in Turchia è stata completata e una seconda spedizione è in partenza per Ankara. Lo hanno riferito funzionari del ministero della Difesa turco all’agenzia di stampa “Anadolu”. La prima consegna del sistema di difesa russo S-400 è avvenuta lo scorso 12 luglio. I funzionari citati da “Anadolu” hanno precisato che attualmente la Turchia è ancora impegnata in colloqui con i funzionari degli Stati Uniti per procurarsi il sistema di difesa Patriot, che Washington aveva offerto in alternativa agli S-400. Inoltre, i funzionari, hanno precisato che la Francia dispiegherà una batteria SAMP-T, sistema di difesa antimissile sviluppato dal consorzio franco-italiano Eeurosam, lungo il confine meridionale della Turchia. (Tua)