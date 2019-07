Speciale difesa: vicepresidente Parlamento Ue Castaldo, fine Trattato Inf è cattiva notizia per tutti

- L'Unione europea deve sostenere un accordo multilaterale sulle armi di nuova generazione, che sostituisca il Trattato sui missili a medio e corto raggio (Inf) ormai collassato. Lo ha dichiarato Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, in un'intervista con il quotidiano russo "Izvestija". "Penso che la sospensione del Trattato Inf sia una cattiva notizia per tutti, soprattutto per noi europei. Gli Stati Uniti e la Russia si danno la colpa l'un l'altro, ma questo è un gioco di due parti. A mio avviso, uno dei motivi del crollo del Trattato Inf è l'assenza di firmatari di Pechino. Pertanto, ritengo che sia necessario iniziare i lavori su un accordo sulle armi di nuova generazione che sostituisca l'Inf e includa la Cina nell'elenco dei partecipanti. L'Unione europea dovrebbe sostenere qualsiasi iniziativa che porti alla firma di tale documento", ha dichiarato Castaldo. L'Europa ha sostenuto, al pari della Russia, la conservazione dell'accordo con l'Iran. "Ho sempre sostenuto l'accordo con l'Iran e continuo a sostenerlo fino ad ora. Penso che sia estremamente importante preservarlo, anche se alcuni dei suoi aspetti sono criticati. In questo senso, non è ancora chiaro come il meccanismo Instex contribuisca a questo. Alla fine, tutto dipenderà dalla nostra capacità di mantenere il punto di vista, nonostante l'ostilità statunitense e, d'altra parte, dalla lungimiranza dell'Iran, che spero prenda la decisione giusta", ha aggiunto Castaldo. (Rum)