Speciale difesa: Usa, mancato controllo migranti, Trump esamina misure "molto severe" per Guatemala

- Per il secondo giorno consecutivo il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il governo del Guatemala per il mancato rispetto di presunti accordi sul controllo dei migranti, minacciando il varo di misure economiche "molto severe". "Lasceremo i dazi o faremo altre cose che stiamo esaminando, qualcosa di molto severo rispetto al Guatemala", ha detto Trump ricordando la mancata firma dell'accordo che avrebbe reso la nazione centroamericana "terzo paese sicuro" per i migranti in attesa di vedersi riconosciuta la domanda d'asilo negli Usa. "Il Guatemala ci aveva dato la sua parola che avremmo firmato un accordo di terzo paese sicuro e, all'improvviso, ha fatto marcia indietro dando la colpa alla Corte costituzionale. Io non ci credo", ha detto il presidente Usa in un punto stampa tenuto mercoledì alla Casa Bianca. (Mec)