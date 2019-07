Speciale difesa: Londra ordina a Marina militare di scortare navi britanniche nello Stretto di Hormuz

- Il ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato oggi di aver ordinato alla Marina militare di scortare le navi battenti bandiera britannica nello Stretto di Hormuz. L’annuncio avviene dopo il sequestro della petroliera britannica Stena Impero dal 19 luglio bloccata nel porto di Bandar Abbas dopo un assalto dei Guardiani della rivoluzione iraniana. "La Marina britannica è stata incaricata di accompagnare le navi battenti bandiera britannica nello Stretto di Hormuz, se verrà data comunicazione del loro passaggio”, si legge nella nota. Il caso della petroliera britannica Stena Impero, aumenta le probabilità che venga formata una coalizione militare internazionale per garantire la sicurezza del traffico mercantile, in particolare petrolifero, nella regione. Finora Teheran ha giustificato il sequestro, accusando la Stena Impero di aver violato “i regolamenti marittimi internazionali”. Tuttavia, come sottolineato nei giorni scorsi da un portavoce del Consiglio dei guardiani dell’Iran, il sequestro è stato un atto di ritorsione nei confronti del Regno Unito per il blocco della petroliera Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra lo scorso 4 luglio; autorità che peraltro hanno annunciato l’estensione del fermo fino al 15 agosto. Per trovare una soluzione alla crisi tra Iran e Regno Unito e impedire un ulteriore innalzamento della tensione, il presidente iraniano Hassan Rohani ha proposto oggi lo scambio delle petroliere sequestrate dai due paesi. “Non desideriamo tensioni e se tutti si attengono alle regole, comprese le autorità di Gibilterra, avranno una risposta appropriata da parte nostra”. Rohani ha aggiunto che l'Iran “non è né ostinato né vuole un conflitto nel Golfo Persico, ma non cederà alle pressioni e alle minacce”. (Res)