Speciale difesa: Sudan, gruppi armati firmano accordo per partecipazione a governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione sudanese, e l'alleanza di gruppi armati ribelli del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf) hanno firmato un accordo che sancisce la loro partecipazione al futuro governo di transizione. È quanto riporta il quotidiano “Sudan Tribune”, secondo cui le due parti riunite ad Addis Abeba hanno concordato l’intenzione di “lavorare per l'istituzione di un governo civile e democratico”. Nel croso dei colloqui i gruppi armati, che non hanno preso parte ai negoziati diretti con il Consiglio militare di transizione (Tmc), hanno concentrato le discussioni sulla loro richiesta di includere le loro posizioni nella Dichiarazione politica firmata lo scorso 17 luglio. Secondo quanto riferisce un comunicato diffuso questa mattina da entrambe le parti si ribadisce che la priorità dovrebbe essere data al processo di pace durante il periodo di transizione. Nel frattempo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Suna”, riprenderanno sabato prossimo i colloqui tra Tmc e Ffc in vista dichiarazione della Dichiarazione costituzionale. (Res)