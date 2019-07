Municipio Roma X: Bozzi, M5s vuole dare poteri su spiagge a Campidoglio, pagina triste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è andata in scena una triste pagina del nostro Municipio, visto che questa maggioranza M5S ha bocciato, astenendosi, il mio odg che chiedeva di impegnare la presidente Di Pillo a non farci sottrarre dal Campidoglio il decentramento sulle spiagge che questo Municipio ha conquistato nel 2011, impegnandoli a dire no alla memoria di giunta del novembre 2017 che tuttora ipotizza una delibera in tal senso". È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche "Ora" e "Sogno Comune" in Municipio X. "Eppure loro stessi, dalla Raggi in giù, continuano a dire di voler decentrare i poteri verso i Municipi tutti perché Roma così e ingovernabile. Ma ad Ostia chi amministra evidentemente i poteri li vuole perdere, succube dei propri referenti capitolini. Il Capogruppo del M5s ha proposto un emendamento che addirittura voleva creare una 'Commissione capitolina sul Litorale'. In questo modo probabilmente avrebbero votato il mio odg, perché così con una mano accettavano di non cedere il Decentramento sulle spiagge, ma con l'altra cedevano addirittura poteri più ampi al Campidoglio ad una Commissione composta da consiglieri comunali. So bene che servirebbe più personale amministrativo in Municipio e mi sarei aspettato un emendamento in tal senso, che avrei accolto con favore. Invece hanno proposto un giochetto risibile, per poi, a quel punto, affossare il mio documento. Ma che cosa si sono candidati a fare in Municipio, per rimandare a Roma le decisioni che non hanno forza e coraggio di affrontare". (segue) (Com)