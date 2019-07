Municipio Roma X: Bozzi, M5s vuole dare poteri su spiagge a Campidoglio, pagina triste (2)

- "Oggi - continua Bozzi - andava presa una decisione politica importante, nel solco di questo decentramento tanto decantato e delle riforme dei famigerati Comuni Urbani previste da anni in mille riforme sulle Aree Metropolitane mai attuati, che interessano tutti i Municipi e non solo il nostro. Poi i partiti - conclude Bozzi -non si lamentino, compreso anche il Pd che astenendosi sul mio documento, votato da tutta l'opposizione, ha dimostrato un atteggiamento molto tiepido sul discorso della valorizzazione dell'autonomia decisionale del territorio, se c'è chi vuole il referendum. È la risposta di chi, stanco di promesse di cessione di poteri, ogni volta puntualmente contraddette da azioni politiche opposte, chiede giustamente autonomia. Sono i frutti di scelte partitiche, di cui il M5s è solo l'ultimo baluardo, che fanno di tutto per tenere i poteri in Campidoglio, che da troppi anni deprime e umilia il suo mare". (Com)