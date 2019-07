Malpensa: Fontana su pista unica, situazione un po’ pesante, capire ragioni

- In merito alla protesta dei sindaci di alcuni territori di Varese sul cambio di decisione di Enac sulla pista unica per i decolli dell'aeroporto di Malpensa, e in seguito alle dichiarazioni di vicinanza ai primi cittadini dell'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Pirelli, ha dichiarato: "Anche io sono preoccupato come lo è Cattaneo, è una scelta che deriva da Enac". Il governatore lombardo ha poi sottolineato la necessità di capire "ragioni e chiedere se si è tenuto conto di accordi raggiunti sul territorio. È chiaro che è una situazione un po' pesante".(Rem)