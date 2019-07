Pallanuoto: Italia batte Ungheria e accede a finale mondiali Gwangiu e olimpiadi Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imponendosi sull’Ungheria per 12-10 il Settebello azzurro ha guadagnato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’accesso alla finale ai mondiali di Gwangiu, in Corea del Sud. Gli azzurri affronteranno alle 11.30 di domani la Spagna, reduce da una vittoria conseguita ai danni della Croazia per 6-5. (Ren)