Regione Lazio: Di Berardino, con bando Torno subito 1266 progetti per giovani all’estero in 2019

- È stata pubblicata oggi la graduatoria del bando 2019 Torno Subito e sono 1266 i progetti approvati per sostenere i giovani nelle esperienze di studio e lavoro fuori regione. Lo comunica Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione, Scuole e diritto allo studio universitario della Regione Lazio. “Le graduatorie sono state pubblicate oggi sul sitotornosubito.it/laziodisco.it – spiega Di Berardino -. Grazie a uno stanziamento di circa 15 milioni di euro, i 1266 giovani selezionati potranno migliorare le loro competenze e esperienze all'estero o in altre regioni italiane per poi tornare nel Lazio e mettere in pratica il bagaglio di conoscenze acquisito”. Il programma “alla sesta edizione ha già coinvolto oltre 8 mila ragazze e ragazzi tra i 18 e 35 anni, tra studenti universitari, laureati, e diplomati che hanno presentato progetti nell'ambito del cinema e dell'enogastronomia. Tra i vincitori di quest'anno, che potranno ricevere di un contributo fino a 12 mila euro, quasi il 60% è donna, con un'età media di 27 anni. Il 42 per cento seguirà percorsi integrati di alta formazione e esperienze formative in altre regioni italiane, mentre oltre il 70 per cento di coloro che andranno all'estero soggiorneranno fino a 6 mesi in un paese europeo. E dall'Europa arriva un'importante conferma sulla validità del programma. Torno Subito, infatti, è stato individuato come esempio positivo dalla commissione europea - direzione generale occupazione e affari sociali”. (segue) (Com)