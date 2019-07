Regione Lazio: Di Berardino, con bando Torno subito 1266 progetti per giovani all’estero in 2019 (2)

- E conclude: “Nell'ambito di uno studio dedicato alla mobilità professionale in Europa, il programma del Lazio è evidenziato come good practice italiana. Nel report finale della commissione si legge che 'Torno subito ha il potenziale per essere un caso di studio stimolante a livello europeo' e sottolinea come il programma, concedendo indennità di partecipazione all'inizio dell'esperienza, dà concrete opportunità a persone provenienti da contesti socio economici svantaggiati. Non ultimo, il report apprezza l'obiettivo di aumentare e internazionalizzare la struttura economica della Regione Lazio, creando un'alternativa più libera e flessibile rispetto al noto programma Erasmus+. L'apprezzamento della nostra misura a livello internazionale conferma il buon lavoro fatto in questi anni. Il Lazio ha ideato e realizzato una misura capace di coniugare i vantaggi delle persone con quelli del territorio. Torno Subito, infatti, contribuendo alla crescita economica e professionale del Lazio, permette ai giovani l'acquisizione di formazione di alto livello, garantisce pari opportunità e inclusione sociale e accresce sensibilmente le possibilità occupazionali. Il prossimo appuntamento legato al bando è a settembre per la firma delle convenzioni e l'incontro con i ragazzi alla vigilia della partenza". (Com)