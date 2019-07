Infrastrutture: Fontana su Pedemontana, c’è stato sblocco, ora possiamo concentrarci su bando per arrivare a Dalmine

- In merito allo sblocco del Cipe sulla tratta della Pademontana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Pirelli, ha dichiarato: "C'è stato sicuramente uno sblocco per Pedemontana, abbiamo sottoscritto in queste ore l'accordo con Strabag per cui credo che si possa essere molto soddisfatti di questa che sembrava essere una cosa difficile da risolvere, invece siamo riusciti a risolverla in modo ottimale per noi e Strabag". "Adesso - conclude il governatore lombardo - ci possiamo concentrare per predisporre il bando di gara per arrivare fino a Dalmine". (Rem)