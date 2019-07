Aiea: diplomatico romeno Cornel Feruta nominato direttore generale ad interim

- Il diplomatico romeno Cornel Feruta è stato nominato direttore generale ad interim dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Feruta manterrà l’incarico sino a quando gli Stati membri non avranno concordato il successore di Yukiya Amano, recentemente deceduto. È quanto si legge in un comunicato stampa dell'istituzione internazionale. L'Aiea ha annunciato lunedì che il giapponese Yukiya Amano è deceduto, lasciando l'agenzia delle Nazioni Unite senza direttore generale in un momento di tensioni tra l'Iran e l'Occidente in seguito alla decisione di Washington dello scorso anno di ritirarsi dall'accordo nucleare del 2015 che limitava il programma nucleare di Teheran in cambio di un allentamento delle sanzioni. "Il consiglio dei governatori ha deciso di nominare Cornel Feruta come direttore generale ad interim sino a quando non entrerà in carica un nuovo direttore generale", ha dichiarato l'Aiea. (segue) (Res)