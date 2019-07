Aiea: diplomatico romeno Cornel Feruta nominato direttore generale ad interim (2)

- Feruta ha ricoperto l’incarico di coordinatore capo dell'Agenzia ed è stato capo del gabinetto di Amano. Feruta è un diplomatico di carriera con oltre 20 anni di attività per conto del ministero degli Affari esteri di Bucarest. La sua esperienza nel servizio diplomatico nazionale comprende funzioni esecutive e di comando nelle direzioni dell'Osce, nei Balcani occidentali, come direttore del gabinetto del ministro degli Esteri e direttore generale per gli affari politici. Feruta ha inoltre ricoperto la posizione di rappresentante permanente della Romania presso le organizzazioni internazionali di Vienna nel periodo 2007-2012. Inoltre, l'esperienza internazionale del diplomatico rumeno comprende le posizioni di vicepresidente del consiglio dei governatori dell'Aiea (2008-2010), presidente della 55ma conferenza generale dell'Aiea (2011) e presidente del secondo comitato preparatorio della Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (2013). (Res)