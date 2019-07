Egitto-Tunisia: Al Sisi esprime cordoglio per decesso omologo Essebsi

- Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha espresso il suo cordoglio per la morte del presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, deceduto oggi nell’ospedale militari di Tunisi all’età di 92 anni. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Nella nota, Al Sisi ha confermato il “contributo storico del presidente Essebsi nella percorso avviato dalla Tunisia e il mantenimento della sua stabilità”. Per Al Sisi, Essebsi “continuerà a vivere nel popolo tunisino e in tutti i popoli arabi”. Il presidente tunisino è deceduto oggi all'ospedale militare di Tunisi a seguito di un nuovo malore dopo quello dello scorso 27 giugno. Durante la sua lunga carriera politica Essebsi ha coperto le cariche di ministro dell’Interno, ministro della Difesa, ministro degli Affari esteri, presidente del Parlamento, primo ministro e presidente della Repubblica. Una carriera politica lunghissima, vissuta prima all’ombra del padre fondatore della moderna Tunisia, Habib Bourguiba, e poi da faro e anima laica della complicata transizione democratica seguita alla caduta del regime di Zine el Abdine Ben Ali. Nato nel novembre del 1926 da una famiglia di origini sarde, Essebsi conobbe Bourguiba a Parigi quando quest’ultimo era leader della lotta anti-colonialista. Ne diventò consigliere dopo l’indipendenza del 1956, ottenendo nei 15 anni successivi gli incarichi di direttore della Sicurezza nazionale, di ministro dell’Interno, di ambasciatore negli Stati Uniti, di ministro degli Esteri e della Difesa. (segue) (Cae)