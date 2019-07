Speciale energia: ministro marocchino, razionalizzare l'uso delle risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia, delle miniere e dello sviluppo sostenibile del Marocco, Aziz Rabbah, ha insistito ieri a Rabat, sulla consapevolezza pubblica della razionalizzazione del consumo di energia. Lo ha affermato l'agenzia marocchina per efficienza energetica (Amee) in una nota. Rabbah, che ha presieduto la terza riunione del consiglio di amministrazione dell'Amee, ha affermato che le istituzioni pubbliche "devono dare l'esempio" per semplificare l'uso dell'energia. In questa occasione, ha ricordato l'importanza dell'efficienza energetica nell'economia marocchina, attraverso la riduzione della bolletta energetica del paese. I settori che consumano più elettricità nel paese sono l'industria, l'edilizia e l’agricoltura. (Mar)