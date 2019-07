Speciale energia: fornitore di auto canadese Magna ha siglato accordo con cinese Baic per veicoli elettrici

- Il gigante canadese dei fornitori di auto Magna International ha siglato un accordo con Beijing Automotive Group Co. (Baic Group), il più grande produttore di veicoli energetici (Nev) della Cina e il governo di Zhenjiang, per costruire una joint venture di produzione di auto Nev nella città di Zhenjiang, nella provincia orientale cinese di Jiangsu. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che la joint venture segna il primo investimento di Magna in un impianto completo per la produzione di veicoli al di fuori dell'Europa. Secondo Magna, grazie all'accordo si sarà in grado di produrre fino a 180 mila veicoli Nev all'anno e la prima produzione dovrebbe essere lanciata alla fine del 2020. Magna ha riferito che la joint venture unirà l'esperienza dell'azienda nella progettazione e produzione complete di veicoli con i vantaggi di Baic nella produzione, commercializzazione e distribuzione locali per supportare la mobilità elettrica in Cina, il più grande mercato Nev del mondo. "Magna ha una comprovata esperienza nella costruzione di veicoli completi per i clienti", ha affermato Guenther Apfalter, presidente di Magna per l'Europa. "Siamo entusiasti di lavorare con Baic per rafforzare ulteriormente la capacità di mobilità elettrica di Magna nel più grande mercato globale per i nuovi veicoli energetici", ha aggiunto. Magna è uno dei maggiori fornitori automobilistici del mondo, con 338 attività produttive e 89 centri di sviluppo prodotto, ingegneria e vendita in 28 paesi e regioni. La Cina ha promosso lo sviluppo di veicoli Nev negli ultimi anni per contribuire a ridurre l'inquinamento. "Si prevede che il numero di Nev nel paese raggiungerà i 5 milioni entro il 2020", secondo Xu Yanhua, vice segretario generale dell'Associazione cinese dei produttori di automobili. (Cip)