Speciale energia: Cao (Saipem), nuovo contratto da Aramco per costruzione condotte offshore

- L’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, ha annunciato l’ottenimento da parte dell’azienda di un nuovo contratto engineering and construction (E&C) offshore per un valore pari a circa 300 milioni di euro dalla compagnia saudita Saudi Aramco. Parlando oggi nella conference call con gli analisti relativa alla presentazione dei risultati del primo semestre 2019, Cao ha rivelato che il contratto consiste nell'installazione di condotte per il trasporto di petrolio greggio e condensati che collegano le strutture di Abu Island allo stabilimento di Khursaniyah sul campo Berri. L’Ad di Saipem ha sottolineato che il completamento del progetto è previsto per la seconda metà del 2022. (Res)