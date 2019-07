Speciale energia: Iraq, 105,6 milioni di barili di greggio esportati nel mese di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 105,6 i milioni di barili di petrolio greggio esportati dall’Iraq lo scorso mese di giugno, con entrate totali per 6,37 miliardi di dollari. Lo rende note la Compagnia per la commercializzazione del petrolio (Somo) in un comunicato. A maggio l’Iraq aveva esportato invece 110,74 milioni di barili di petrolio, con entrate pari a 7,33 miliardi di dollari ad un prezzo medio di 66,19 dollari. Il portavoce del ministero del Petrolio, Assem Jihad, ha indicato che 101,7 milioni di barili esportati a giugno sono stati prodotti dai giacimenti del centro e del sud dell’Iraq, con relative entrate per 6,16 miliardi di dollari. Dai giacimenti di Kirkuk sono stati invece esportati attraverso il porto turco di Ceyhan 3,16 milioni di barili, pari a 194 milioni di dollari di entrate. Infine, dal petrolio prodotto nel giacimento settentrionale di Qayyarah sono stati esportati 735 mila barili, con entrate per 20,3 milioni di dollari. Il prezzo medio di vendita è stato di 60,35 dollari al barile. (Irb)