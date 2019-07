Speciale energia: Cina, produzione apparecchiature solari in rapida crescita nel primo semestre

- La produzione da parte della Cina di apparecchiature solari è cresciuta rapidamente nella prima metà dell'anno, nonostante un calo delle installazioni di nuovi progetti e con gran parte del surplus esportato. Lo riferisce oggi "London South East" che cita i dati rilasciati dall'Associazione dell'industria fotovoltaica della Cina (Cpia) secondo cui il paese asiatico ha messo in funzione meno di 12 gigawatt di nuova capacità di energia solare nella prima metà del 2019, rispetto ai 24 gigawatt costruiti nello stesso periodo dell'anno scorso. La produzione di wafer solari è salita del 26 per cento nello stesso periodo a 63 gigawatt, la produzione di celle solari è aumentata del 31 per cento a 51 gigawatt e la produzione di moduli è cresciuta del 12 per cento a 47 gigawatt, ha affermato l'associazione. "I guadagni totali delle esportazioni dal settore solare sono aumentati di un terzo a 10,6 miliardi di dollari nel primo semestre, con le spedizioni di wafer che hanno superato il totale dell'intero anno per il 2018, ha dichiarato Wang Bohua, vicepresidente di Cpia. I principali mercati cinesi erano in Europa, con consegne in Olanda, Spagna, Ucraina, Ungheria, Germania e Belgio in aumento. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono scese solo allo 0,1 per cento delle vendite totali, ha detto Wang. Le vendite di energia solare negli Stati Uniti sono state duramente colpite dalle tariffe durante la guerra commerciale sino-statunitense. Sono diminuiti di oltre il 90 per cento a soli 31,4 milioni di dollari durante il 2018, quindi rappresentano lo 0,24 per cento del totale, secondo i dati Cpia. "Nonostante il calo delle installazioni domestiche, la Cina dovrebbe mettere in funzione oltre 40 gigawatt di nuove capacità nel corso del 2019", ha detto Wu Shengwu, funzionario del ministero dell'Industria del paese. La Cina ha costruito 44,3 gigawatt di nuova capacità l'anno scorso, in calo rispetto a un record di 53 gigawatt nel 2017. "Nella prima metà del 2019, il mercato estero è stato la principale forza motrice dietro il mantenimento della crescita nella produzione (solare) cinese", ha detto Wu. "Nella seconda metà dell'anno il mercato interno dovrebbe riprendersi", ha aggiunto. Tuttavia, la Cina sta iniziando a dare priorità ai progetti di energia rinnovabile che non richiedono sussidi statali e Wu ha avvertito che i profitti nel settore sarebbero inevitabilmente diminuiti. I produttori fotovoltaici dovevano inoltre porre maggiormente l'accento sulla ricerca e lo sviluppo per garantire un vantaggio nelle tecnologie all'avanguardia e dirompenti per adattarsi alla scala industriale del paese, ha affermato. (Cip)