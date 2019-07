Speciale energia: Cao (Saipem), Mozambico rappresenta una “nuova frontiera” per l’azienda

- Il Mozambico rappresenta una nuova frontiera per Saipem. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda di San Donato Milanese, Stefano Cao, parlando oggi nella conference call con gli analisti relativa alla presentazione dei risultati del primo semestre 2019. L’Ad di Saipem ha ricordato l’importanza del recente contratto di Anadarko ottenuto in jointventure con McDermott International e Chiyoda Corporation, per l’ingegneria e la costruzione di un progetto Gnl onshore nel paese dell’Africa subsahariana, che con i 6 miliardi di dollari di quota progetto è il più importante nella storia dell’azienda in termini di valore. “Il Mozambico è una nuova frontiera per Saipem, un nuovo capitolo” per l’azienda, ha osservato Cao, ricordando il ruolo dell’azienda nello sviluppo delle infrastrutture del paese e del consolidamento della presenza in Africa subsahariana. Per l’Ad di Saipem, il Mozambico è un paese che ha un ruolo chiave nel mercato del gas: riserve di gas naturale stimate a oltre 2 mila miliardi di metri cubi, è parte della Via della seta marittima, rappresenta un hub commerciale privilegiato di India e Cina per il mercato africano e nei prossimi anni è previsto un significativo sviluppo delle infrastrutture. L’Ad di Saipem ha inoltre delineato l’interesse della leadership del Mozambico per una cooperazione di lungo periodo che va oltre la mera attuazione del contratto. In merito, Cao ha citato la recente visita del presidente Felipe Nyusi in Italia, avvenuta all’inizio di luglio, da cui è emersa l’intenzione della leadership di Maputo di “creare una solida base per la crescita”. (Res)