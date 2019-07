Speciale energia: Russia, sussidiarie Gazprom collocano 3 per cento azioni società madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due consociate di Gazprom, Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Paesi Bassi) e Rosingaz Limited (Cipro), hanno concluso un accordo per collocare 693,63 milioni di azioni alla Borsa di Mosca. Lo ha annunciato in un comunicato la società madre. Sulla base delle quotazioni attuali, questo pacchetto costituisce il 2,9 per cento delle azioni Gazprom e costa circa 147 miliardi di rubli. La vendita avverrà in blocco. La raccolta delle domande è in corso dalle 9:00 italiane e si concluderà alle 16:00. A metà luglio, in seguito alla decisione della società di negoziare azioni senza dividendi, i titoli di Gazprom si sono svalutati sulle borse di Mosca e Londra. Gazprom è attuaemente leader nella capitalizzazione nel mercato azionario russo dopo il sorpasso su Sberbank avvenuto l'11 giugno. (Rum)