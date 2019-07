Speciale energia: Ucraina, possibili forniture gas attraverso gasdotto Trans-balcanico nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta valutando la possibilità di avviare una fornitura di gas naturale al paese attraverso il gasdotto Trans-balcanico a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Lo ha annunciato oggi il direttore dell’operatore del sistema di trasmissione del gas naturale ucraino, Serhiy Makohon. “I paesi dell’Europa meridionale si stanno adoperando per diversificare le proprie forniture: la possibilità di far arrivare gas naturale dal Mar Caspio attraverso il gasdotto Trans-anatolico rappresenta una buona concorrenza alle risorse provenienti dalla Federazione Russa”, ha scritto sul suo profilo Facebook, spiegando che “per avviare una fornitura diretta di gas proveniente dal Qatar è necessario stabilire con le autorità turche le condizioni per il transito attraverso il Bosforo”. (Res)