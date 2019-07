Speciale energia: Enel unica azienda italiana a sottoscrivere impegno Onu su riduzione emissioni Co2

- Enel è l’unica azienda italiana ad aver aderito al nuovo impegno per l’azzeramento delle emissioni climalteranti promosso dal Global compact delle Nazioni Unite, dal Science based targets initiative (Sbti) e dalla We Mean Business coalition. Lo riferisce Enel con un comunicato. L’iniziativa è stata sottoscritta da 28 aziende con una capitalizzazione totale di 1,3 trilioni di dollari con l’obiettivo di rispondere alla call lanciata dalle Nazioni Unite in vista del summit sul clima in programma il prossimo 23 settembre a New York. Le aziende si sono impegnate a rispettare il limite massimo di aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali e al raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050. Il Gruppo ha inoltre aderito ad un ulteriore impegno promosso sempre nell’ambito di Un Climate action summit in cui si chiede al mondo delle aziende di impegnarsi per una transizione giusta e la creazione di posti di lavoro “verdi” e dignitosi. Un sistema economico a zero emissioni nella seconda metà del secolo in corso, così come previsto dagli accordi di Parigi, richiederà significative trasformazioni tecnologiche sociali ed economiche. Per questo motivo, afferma la lettera di impegno sottoscritta da Enel, occorre che la transizione sia giusta, che il lavoro sia sostenibile e dignitoso, le emissioni di gas serra azzerate, la povertà eliminata e le comunità prosperino e siano resilienti. (Com)