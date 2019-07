Tunisia: morte Essebsi, in serata riunione d’urgenza della commissione elettorale

- Si terrà in serata in Tunisia una riunione d’urgenza dell’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie) dopo la morte, questa mattina, del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”. La commissione sarà chiamata a pronunciarsi su un’eventuale modifica del calendario elettorale, che attualmente prevede le elezioni legislative per il 6 ottobre e le presidenziali per il 17 novembre. Secondo la Costituzione, il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Mohammed Ennaceur, assumerà ad interim l’incarico di capo dello Stato per un massimo di 90 giorni (il mandato scadrebbe dunque alla fine di ottobre). Il giuramento è previsto tra poche ore. (Tut)