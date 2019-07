Cile: Enel, siglato con Anglo American maggior contratto fornitura da rinnovabile (2)

- Con questo accordo la compagnia mineraria ridurrà di oltre il 70 per cento le sue emissioni, con un impatto equivalente a quello della messa fuori circolazione di circa 270 mila automobili. "Siamo impegnati su diversi fronti per contribuire ad un ambiente salutare", ha dichiarato da parte sia il presidente esecutivo della divisione rame di Anglo American, Hennie Faul. "Il nostro obiettivo è quello di continuare a ridurre le nostre emissioni e raggiungere la maggiore efficienza nel rispetto del contesto ambientale", ha aggiunto Faul. Il dirigente della compagnia mineraria ha quindi sottolineato che la firma di questo contratto "si aggiunge ad altre azioni che stiamo realizzando sulla stessa linea, come l'installazione della prima centrale fotovoltaica costruita su un bacino di decantazione e l'incorporazione di autobus elettrici per il trasporto del nostro personale nelle miniere". (Com)