Roma: Raggi, via la scritta di Casapound da palazzo occupato all’Esquilino

- Via la scritta di Casapound dall’edificio occupato dal movimento di estrema destra a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, accompagnata da alcuni agenti della Digos e della Polizia locale, questa mattina si è recata nello stabile di via Napoleone III, all’Esquilino, per notificare il verbale. Nel documento si chiede di togliere la scritta incisa all'entrata dello stabile, sostenendo che sia stata apposta abusivamente. "Siamo venuti qui per consegnare un verbale che attesta l'irregolarità dell'incisione sul palazzo che è completamente fuori norma e quindi abbiamo detto che o la rimuovono entro dieci giorni oppure lo faremo noi”, ha spiegato Raggi. Il sindaco ha poi chiarito che i verbali sono due: “uno per la scritta marmorea Casapound in stile littorio e l'altro per lo striscione affisso due settimane fa dagli occupanti, con la scritta provocatoria 'Questo è il problema di Roma'. "Questo è uno dei tanti problemi della città – ha sottolineato Raggi -. Noi dobbiamo ripristinare la legalità e quella scritta lì non ci può stare". A chi poi le chiedeva se questo fosse un preludio per lo sgombero dell'edificio, la prima cittadina ha risposto: "Come sapete non dipende dal sindaco, altrimenti lo avrei già sgomberato. Quando sarà deciso noi ci saremo”. (segue) (Rer)