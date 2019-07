Roma: Raggi, via la scritta di Casapound da palazzo occupato all’Esquilino (2)

- "Rimuoverete la scritta in dieci giorni? Ovviamente no, magari verranno a farlo loro dal Comune di Roma così la città vedrà in che modo vengono spese le risorse – ha replicato uno dei portavoce di Casapound, Andrea Antonini -. È assurdo che un sindaco, con tutti i problemi che Roma ha, venga qui per notificare un atto a questo palazzo. Ci difenderemo nelle sedi amministrative impugnando questo atto", ha rimarcato. E adesso i militanti temono lo sgombero? "No, questo è un immobile demaniale non decide il sindaco, ma il prefetto, il questore e il Viminale – ha chiarito -. I 23 palazzi da sgomberare a Roma sono già stati definiti c'è una lista e questo palazzo non c'è. Perché gli abitanti sono tutti censiti, non è un palazzo pericolante e una delibera della Giunta Veltroni ha stabilito che in caso di sgombero tutti gli abitanti dello stabile avrebbero diritto a un alloggio popolare costando alla collettività più di quanto costi oggi questa occupazione". In difesa di Casapound è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato. “Oggi Virginia Raggi, la quale evidentemente ritiene che Roma non abbia più urgenti e drammatici problemi, si è maldestramente travestita da messo notificatore del Comune per intimare a Casapound, addirittura, di rimuovere le proprie insegne – ha commentato -. Allo zelo malriposto della Raggi, si contrappone l'altrettanto imbarazzante silenzio del sindaco di Milano Sala, il quale invece continua a tollerare ogni occupazione abusiva perpetrata dai gruppuscoli antagonisti della Milano radical-chic. Quando a Milano si potrà finalmente intraprendere un percorso di legalità e di ordine verso questi veri e propri abusi come Leoncavallo, Lambretta, Macao?”. Per Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, invece è apprezzabile l'iniziativa di Raggi. "Il suo personale intervento in questa vicenda è un messaggio chiaro, che ribadisce la tradizione e l'essenza antifascista della Capitale. Siamo con la sindaca Raggi e la sosterremo in ogni altra iniziativa finalizzata a ripristinare la legalità, a partire dallo sgombero dell'edificio", ha concluso. (Rer)