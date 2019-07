Lega: difesa Savoini cambia strategia, presentata istanza al Riesame contro sequestri

- Cambio di strategia della difesa di Gianluca Savoini che, a pochi minuti dallo scadere del termine, ha presentato istanza al Tribunale del Riesame di Milano contro il sequestro del telefono e di tutto il materiale acquisito dalla GdF, su delega della Procura, nel corso di una perquisizione domiciliare. "Abbiamo deciso all'ultimo di presentare l'istanza al Riesame per verificare quali elementi avessero i pm per giustificare la fondatezza della perquisizione", ha spiegato, in sintesi, l'avvocato Lara Pellegrini. In un primo momento il presidente dell'associazione Lombardia Russia, indagato per corruzione internazionale, in accordo con il proprio difensore, non sembrava intenzionato a ricorre al Tribunale del Riesame. (Rem)