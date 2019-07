Infrastrutture: Morassut (Pd), Toninelli ministro precario, blocca paese

- Il responsabile Infrastrutture del Partito democratico, Roberto Morassut, in una nota, rimarca che "l’unica opera che si farà, allo stato attuale, è la Tav, un’opera fieramente osteggiata da Toninelli e Di Maio. Questa è la verità. Il ministro Toninelli, il più precario del governo - incalza Morassut -, rivendica risultati che sono di ordinaria amministrazione. Sulle concessioni, al di là degli inutili e roboanti annunci di revoche e nazionalizzazioni, siamo all’anno zero. Le dimissioni di Raffaele Cantone sono lì a dimostrare il disinteresse del governo in carica ad operare per una reale riforma e rafforzamento del regime dei controlli e della vigilanza sulle concessioni (in particolare autostradali), tema su cui Anac ha più volte segnalato la necessità di una maggiore personalità del ruolo pubblico, da ultimo con un atto di segnalazione dell’ottobre 2018 rimasto lettera morta". La verità, conclude il deputato dem, "è che il Paese è fermo, sindacati e forze economiche sono in fermento. I cittadini pagano i disagi che derivano da un ministro inadeguato e da una maggioranza rissosa che indebolisce l’Italia". (Com)