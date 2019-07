Lega: fondi russi, difesa Savoini, no a istanza a Tribunale riesame su perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa di Gianluca Savoini, indagato per corruzione internazionale nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, non è intenzionata a presentare istanza al Tribunale del riesame di Milano sulle perquisizioni effettuate settimana scorsa nei confronti del presidente dell'associazione Lombardia Russia dalla Gdf, su delega della Procura di Milano. Lo ha detto l'avvocato Lara Pellegrini parlando con i cronisti al Palazzo di Giustizia di Milano sottolineando che il termine per ricorrere scade oggi. Il legale ha inoltre dichiarato che "fino a ieri il cellulare del mio assistito non era stato ancora aperto" dagli inquirenti per "problemi tecnici". Una volta che verrà svolta l'attività tecnica sullo smartphone la difesa è pronta a chiederne il dissequestro. (Rem)