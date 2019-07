Algeria: ex premier Beflis, crisi nel paese tocca le fondamenta del paese

- L'ex primo ministro algerino, Ali Benflis, ha detto che "l'attuale crisi in Algeria sta colpendo le fondamenta" del paese. “Tutte le istituzioni politiche, compresa la presidenza della Repubblica, il governo, le due camere del parlamento, il Consiglio costituzionale, hanno perso ogni credibilità: questo ha spinto la gente a scendere in piazza per chiedere un cambiamento radicale”, ha detto l’ex capo del governo al quotidiano “El Wasat”. "L'attuale crisi non è dovuta alla cattiva gestione di un governo, ma è una crisi dell'intero sistema nei suoi orientamenti politici, istituzionali e costituzionali: stiamo assistendo al crollo dell'intero sistema costruito su sabbie mobili", ha dichiarato ancora Benflis. “E’ stata lanciata una corsa contro il tempo per frenare la crisi, politica, sociale ed economica che è all'orizzonte. Ogni giorno che passa complica ulteriormente la crisi che dura da sei mesi, non tutte le opportunità per rimediare sono state colte", ha aggiunto l’ex capo del governo. "Nonostante la gravità della situazione, c'era ancora tempo per trovare soluzioni attraverso il dialogo, basato in particolare sul discorso del presidente Abdelkader Bensalah del 3 luglio”, ha detto ancora Benflis, aprendo anche a “tutte le iniziative lanciate dalla società civile, compresa l'ultima che propone istituire un gruppo di personalità oneste e soprattutto al di fuori di ogni sospetto al fine di condurre il dialogo tanto atteso". La piattaforma proposta da Bensalah, alla vigilia della celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Algeria, “presenta delle carenze, ma consente per la prima volta nella storia di avviare un dialogo", ha concluso Benflis. (Ala)