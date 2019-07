Roma: Baldassarre, su sgombero Casapound Campidoglio fa sua parte, la facciano anche altre istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'edificio occupato da Casapound in via Napoleone III "Roma Capitale sta dando seguito all'indirizzo dettato dall'assemblea capitolina, con la sindaca impegnata in tal senso in prima persona. Ci aspettiamo che tutte le altre istituzioni facciano la loro parte, perché la legge è uguale per tutti". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali di Roma Laura Baldassarre interpellata sugli sviluppi di un eventuale sgombero della struttura dalla consigliera del Pd Giulia Tempesta in commissione Trasparenza del Campidoglio.(xcol8)