Nicaragua: ministro Esteri in visita in Turchia, focus su rafforzamento relazioni bilaterali (2)

- Il Nicaragua sta vivendo ormai da più di un anno una grave crisi politica che lo ha esposto alle sanzioni della comunità internazionale. La scorsa settimana l'eurodeputato socialista spagnolo Ramon Jauregui Atondo, che lo scorso novembre ha guidato una delegazione di parlamentari Ue in visita in Nicaragua, ha dichiarato che l’Unione europea (Ue) sta studiando sanzioni individuali al governo di Daniel Ortega. “Continua la repressione in Nicaragua. Continuano le denunce di atti repressivi e non si registrano progressi nei negoziati per trovare una soluzione democratica alla crisi politica nel paese. L’Europa sta studiando sanzioni individuali al regime, che si sommano a quelle già imposte dagli Usa”, ha scritto l’eurodeputato sul suo account Twitter. (segue) (Mec)