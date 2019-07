Nicaragua: ministro Esteri in visita in Turchia, focus su rafforzamento relazioni bilaterali (3)

- Lo scorso 2 luglio l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto all’Unione europea di imporre sanzioni contro gli alti funzionari nicaraguensi coinvolti in violazioni dei diritti umani. “Il presidente Daniel Ortega non ristabilirà volontariamente le garanzie di base sui diritti umani che il suo governo ha fatto di tutto per smantellare”, ha detto il direttore Americhe di Hrw José Miguel Vivanco in una lettera indirizzata all’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue Federica Mogherini. “Una pressione internazionale intensa e persistente, incluse sanzioni mirate contro alti funzionari coinvolti in violazioni dei diritti umani, è un elemento chiave per mettere fine agli abusi diffusi”. L’Ue, prosegue l’Ong, dovrebbe condizionare ogni futuro sostegno finanziario alla polizia del Nicaragua all’avvio di un’inchiesta esaustiva sulle violazioni commesse e agli sforzi profusi dalle autorità per individuare e perseguire i responsabili. (segue) (Mec)