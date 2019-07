Nicaragua: ministro Esteri in visita in Turchia, focus su rafforzamento relazioni bilaterali (4)

- Il provvedimento si aggiungerebbe a quelli già messi in atto dall'amministrazione Usa. Lo scorso dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promulgato il Nicaraguan Investment Conditionality Act, la legge conosciuta come "Nica Act" che permetterà a Washington di emettere sanzioni economiche nei confronti del governo di Daniel Ortega. Il provvedimento, adottato l'11 dicembre dal Congresso Usa per punire "le violazioni ai diritti umani e gli atti di corruzione" a Managua, prevede tra le altre misure il congelamento degli asset e delle transazioni per persone che abbiano partecipato "ad atti di violenza che rappresentano gravi abusi o violazioni ai diritti umani contro persone collegate alle proteste in Nicaragua iniziate nel mese di aprile". Le misure colpiranno al tempo stesso "gli individui coinvolti in azioni politiche che abbiano minato la democrazia". (segue) (Mec)