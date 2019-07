Roma: Baldassarre, cooperative accoglienza individuate con bando pubblico, nessun affidamento diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i servizi di accoglienza nel territorio di Roma "abbiamo attivato una procedura a evidenza pubblica a dicembre, non c'è stato nessun affidamento diretto" e quindi le cooperative che stanno operando nella gestione del post sgombero di via Cardinal Capranica, lo stanno facendo perché "sono in testa a una graduatoria stilata su base di una procedura ad evidenza pubblica". Lo ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali di Roma Laura Baldassarre, che è stata audita oggi nella seduta della commissione capitolina Trasparenza, sullo sgombero di via Cardinal Capranica.(xcol8)