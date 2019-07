Pd: sindaco Sala, sarebbe importante uscisse una sola voce

- Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “sarebbe importante che dal Pd uscisse una voce sola”. Lo ha detto rispondendo a una domanda su un’eventuale alleanza in Parlamento tra Pd e Movimento 5 Stelle, che lui comunque ritiene una strada poco percorribile. “Non penso con i 5 Stelle, non penso con questa attuale gestione dei 5 Stelle”, ha motivato il sindaco. “Penso d’altro canto - ha aggiunto - che molti degli elettori dei 5 Stelle sono ex elettori nostri o vicini alle nostre posizioni. Però adesso è tutto teorico: chissà quando si andrà a votare, per cui l’unica cosa è che sarebbe importante che uscisse una voce sola dal Pd. Posto che vedo che ce ne sono già tante, anche io voglio essere prudente, piuttosto che essere troppo diretto e con una posizione precisa”.(Rem)