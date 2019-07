Congo-Kinshasa: Ue mobilita altri 30 milioni per risposta a emergenza ebola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea concederà ulteriori 30 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno della risposta all'emergenza ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo si apprende dalla Commissione europea. "La lotta contro l'epidemia nella Repubblica democratica del Congo è in un momento cruciale. L'Ue sta intensificando gli aiuti per salvare vite umane e prevenire nuove infezioni. Stiamo fornendo un nuovo sostegno alle autorità congolesi, all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e ai partner umanitari sul campo. Sosteniamo inoltre pienamente i lavoratori di prima linea che stanno rischiando la vita per far fronte all'epidemia", ha dichiarato in una nota il commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, nonché coordinatore dell'Ue per l'emergenza ebola, Christos Stylianides. Il finanziamento annunciato oggi porta a 47 milioni di euro il totale degli aiuti umanitari dell'Ue dedicati alla lotta contro l'emergenza ebola nella Rdc, che finora ha provocato la morte di oltre 1.700 persone in un paese che stava già affrontando una catastrofica situazione umanitaria. (Beb)