Sanità: intesa Fimmg-Croce Rossa contro violenze sul personale sanitario

- Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e Croce Rossa italiana insieme contro le aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che in Italia sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti. Per questo è stato siglato questa mattina a Roma un protocollo d'intesa per realizzare attività di promozione della Campagna "Non sono un bersaglio" (https://www.cri.it/nonsonounbersaglio) e per la valorizzazione della figura dell'operatore sanitario in ogni contesto. Questo perché, sottolineano i rappresentanti del personale sanitario, è particolarmente avvertito il rischio di una mancata o corretta attenzione al problema che condiziona sempre più l'attività di medici, infermieri e operatori sanitari. Per questo la necessità dell'intesa firmata dal segretario generale nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti, e dal presidente nazionale di Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, alla presenza del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Tra i punti previsti nell'accordo, quello di condividere le reciproche professionalità per attuare progetti, programmi e iniziative congiunte di sensibilizzazione sull'importanza delle attività di assistenza sanitaria e della tutela degli operatori in ogni contesto. Anche perché, rileva la Federazione, "registriamo il 4 per cento di aggressioni fisiche nei confronti di medici ed operatori sanitari. Oltre il 50 per cento dei professionisti ha dichiarato di aver subito un'aggressione fisica o verbale. Solo nell'ultima settimana si sono verificate tre aggressioni in tutta Italia". (segue) (Rer)