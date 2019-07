Sanità: intesa Fimmg-Croce Rossa contro violenze sul personale sanitario (2)

- "Come auspicato e annunciato sin dal suo lancio, la vocazione di 'Non sono un bersaglio' è quella di essere veicolo di mobilitazione a livello nazionale - spiega Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana - di tutti gli attori del soccorso e della società civile. Dobbiamo riscrivere insieme le regole del gioco attraverso un lavoro di squadra e, nello stesso tempo, dobbiamo riaffermare la neutralità di chi soccorre, troppo spesso violata. Neutralità che è anche uno dei Principi cardine della nostra Associazione, una delle ragioni per cui la Croce Rossa esiste. Ecco perché è molto importante il protocollo con Fimmg, ulteriore tassello verso la riconquista della dignità e dell'integrità dell'operatore sanitario". "Apprezziamo molto l'impegno comune della Fimmg e della Croce Rossa Italiana e sosteniamo questo protocollo d'intesa – aggiunge Filippo Anelli, presidente della Fnomceo -. La situazione dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori è gravissima e rappresenta una vera emergenza di sanità pubblica, che mina alla base il nostro servizio sanitario nazionale e necessita di un intervento immediato, anche a livello legislativo. Risulta urgente l'adozione di valide soluzioni volte a garantire la sicurezza dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e dei cittadini". (Rer)