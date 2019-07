Malpensa: Cattaneo, giusta protesta dei sindaci su cambio decisione Enac, sono al loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, esprime, a margine del Consiglio regionale, la sua vicinanza ai sindaci di alcuni territori in provincia di Varese interessati dal cambio di rotta di Enac, che, contrariamente alle precedenti decisioni prese negli ultimi incontri con i territori, ha deciso di concentrare i decolli dei voli dallo scalo di Malpensa in una sola pista, in prossimità in particolare dei comuni di Casorate Sempione e Arsago Seprio. "Ritengo molto giusta la protesta dei sindaci nei confronti della repentina decisione di Enac di buttare a mare un accordo costruito dopo mesi di faticoso confronto sulle rotte di uscite e entrate dell'aeroporto di Malpensa - ha dichiarato Cattaneo - il dottor Alessio Quaranta (direttore generale Enac, ndr) rivendica a sé la decisione dopo che i suoi tecnici si erano confrontati per mesi con i comuni e Sea, trovando una faticosa mediazione. Questa decisione pone dei problemi di impatto acustico decisamente rilevanti e li scarica solo su queste comunità". (segue) (Rem)