Malpensa: Cattaneo, giusta protesta dei sindaci su cambio decisione Enac, sono al loro fianco (2)

- In merito alle motivazioni legate a questo cambio di decisione "Quaranta la comunica per ragioni di sicurezza - ha aggiunto Cattaneo - ci deve spiegare però quali siano questi problemi e quali siano queste ragioni di sicurezza che i suoi tecnici non avevano valutato prima e che giustificherebbero questo cambio di decisione". "Riteniamo che le istituzioni del territorio vadano rispettate - ha proseguito Cattaneo - non si può fare un patto e poi unilateralmente svegliarsi una mattina e dire che non si è più d'accordo. Io sarò al fianco dei comuni e qualunque tentativo di protesta mi troverà con loro". L'assessore ha precisato anche di aver parlato questa mattina con il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana "che mi ha detto che avrebbe fatto una telefonata a Quaranta per capire le ragioni di questa scelta - ha concluso Cattaneo - di fronte invito anche il ministro Danilo Toninelli a dire se è d'accordo con questa decisione presa da un ente che dipende dal suo ministero". (Rem)