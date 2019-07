Roma: Baldassarre, su Primavalle offerta assistenza a tutti già settimana prima

- Prima dello sgombero di Primavalle “abbiamo offerto accoglienza a tutti: delle 176 hanno accettato 145, e i nuclei familiari non sono stati separati. Abbiamo avvertito tutti la settimana prima e quello che si è verificato quel giorno è stato determinato dal fatto che sono state fatte le barriere contro lo sgombero”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali di Roma, Laura Baldassarre, nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio sullo sgombero di via Cardinal Capranica. In particolare per quanto riguarda le due strutture di accoglienza, rispetto alla presenza di cimici segnalata dalle persone accolte a seguito dello sgombero: "abbiamo una certificazione di sanificazione fatta e l'abbiamo richiesta ulteriormente”, ha chiarito l'assessore. (xcol8)