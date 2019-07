Giffoni: Crespi, si leggano i nostri giorni con gli occhi del festival

- "Al Giffoni film festival una straordinaria esperienza. Il festival è un grande evento internazionale, uno sguardo sul mondo con gli occhi innocenti e più veri dei nostri giovani. Se il mondo usasse questi occhi, se lo spirito di tutti fosse questo, dalla legalità ai temi dell'accoglienza, un'altra e più bella, sarebbe la narrazione dei nostri giorni". Così il regista Ambrogio Crespi che al Giffoni ha presentato il progetto “Ora basta” e ritirato, per tutto il gruppo, un riconoscimento per l'iniziativa dall'organizzazione. "Il nostro è un inno alla non violenza, alla reazione positiva, un impegno concreto per sottrarre giovani alla criminalità. Il passaggio di Giffoni uno stimolo di fondamentale importanza", ha concluso. (Ren)