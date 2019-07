Sanità: Scotti (Fimmg), aggressioni a personale emergenza del Paese

- "Le aggressioni al personale sanitario sono ormai diventate un'emergenza e non si può restare fermi a guardare”. Lo ha detto il segretario generale nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti, a margine della firma del protocollo d'intesa fra la Federazione e la Croce Rossa per contrastare le aggressioni al personale sanitario. "Abbiamo deciso di avviare questa importante collaborazione per sensibilizzare, ognuna in base alle proprie competenze, su un tema così delicato e sentito dalla nostra categoria. Servono urgentemente leggi chiare e stringenti per arginare questo fenomeno preoccupante, che potrebbe sfociare presto in un vero e proprio allarme sociale", ha aggiunto, auspicando "una rapida approvazione del disegno di legge n° 867, sulla materia, attualmente all'esame del Senato".(Rer)